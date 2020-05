Regionálne rozvojové agentúry vítajú iniciatívu V. Remišovej

Banská Bystrica 7. mája (TASR) – Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) víta iniciatívu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) rokovať o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska.



"Sú to práve RRA, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti, vytvorené vzťahy v regióne, odborníkov, kapacity i technické vybavenie z prípravy a realizácie konkrétnych rozvojových programov. Agentúry sú od začiatku založené na partnerstve a dohode samospráv, obcí, miest alebo vyšších územných celkov, podnikateľských subjektov či tretieho sektora. Tieto agentúry združuje IS RRA, ktorá má aktuálne 29 členov po celom Slovensku," konštatovala pre TASR Petra Klimo Zlatošová, podpredsedníčka IS RRA.



Vicepremiérka Remišová v stredu (6. 5.) po stretnutí s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici konštatovala, že regionálny rozvoj sa nedá robiť od stola v Bratislave, ale v spolupráci s regiónmi, pretože v nich ľudia vedia, čo ich najviac trápi a kde sú najväčšie problémy, s ktorými im vedia pomôcť. Zdôraznila tiež, že v súčasnosti pripravujú partnerskú dohodu, ako bude vyzerať budúce programové obdobie, kde by regionálni aktéri mali hrať veľkú úlohu, aby ľudia v regiónoch mali lepšie pracovné a aj platené miesta a mali vysokú kvalitu života.



RRA súhlasí s Remišovou a ponúka skúsenosti pri realizácii rozvojových plánov, ale i spätnú väzbu na krajskú a národnú úroveň zo všetkých území pre adresnejšiu pomoc.



"Odborníci, ktorí v agentúrach pracujú, vo svojich regiónoch vyrástli, fungujú v nich napriek meniacim sa podmienkam a politickým výmenám na miestnej či regionálnej úrovni. Sú to práve oni, ktorí spolu s obcami, mestami, malými a strednými podnikateľmi, vysokými školami a aktérmi z neverejnej sféry na konci dňa uvádzajú do života rozhodnutia," zdôraznila Petra Klimo Zlatošová s tým, že mnohí z nich majú za sebou množstvo úspešných projektov.