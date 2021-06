Register zdravotníckych pracovníkov sa rozšíri o ďalšie údaje

Bratislava 22. júna (TASR) - Národný register zdravotníckych pracovníkov sa má rozšíriť o ďalšie údaje a zároveň sa má vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Právna úprava má docieliť, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). "Keďže NCZI dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na MZ SR ako systémové," vysvetlilo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Súčasťou novely je aj vytvorenie Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Rezort to odôvodnil tým, že v praxi chýba dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke. "To v praxi predstavuje vyňatie administratívnych údajov prijímateľa zdravotnej starostlivosti z elektronickej zdravotnej knižky a spracúvanie týchto údajov v rovnakom prostredí, ako sa spracúvajú ďalšie údaje v národných zdravotníckych administratívnych registroch Národného zdravotníckeho informačného systému," spresnil.



Elektronická zdravotná knižka má tak naďalej obsahovať administratívne údaje pacienta, tie však majú byť do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne.



Novou legislatívou sa tiež určuje kompetencia NCZI vydávať digitálny COVID preukaz EÚ v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Zavádza sa tiež kompetencia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poskytovať NCZI údaje v súvislosti s vydávaním digitálneho COVID preukazu EÚ. Novelou sa tiež určuje oprávnenie NCZI zasielať osobe na základe jej žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanom očkovaní proti chorobe COVID-19 v slovenskom a anglickom jazyku. Na účely overovania digitálneho COVID preukazu EÚ bude môcť tiež NCZI sprístupniť údaje Ministerstvu vnútra SR a ÚVZ "na zabezpečene ich činnosti v aplikačnej praxi, teda vykonávania reálnej kontroly digitálnych COVID preukazov EÚ v teréne".



NCZI má podľa novely po novom obsahovať aj informácie týkajúce sa ordinačných a doplnkových hodín lekárov. V súčasnosti podľa navrhovateľov chýba zákonná úprava pre poskytovanie týchto údajov. "NCZI zároveň zabezpečí aj poskytnutie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových hodinách, ktoré už boli schválené pred účinnosťou novej právnej úpravy," dodalo ministerstvo. Novela tiež presadzuje novú povinnosť pre zdravotné poisťovne, aby poskytovali NCZI údaje o uzavretom zmluvnom vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.



Legislatíva má tiež upraviť postup v osobitných situáciách, keď SR využíva pri výkone testovania aj prácu osôb, ktoré nie sú poistenci verejného zdravotného poistenia a nie sú preto ani v Centrálnom registri poistencov. Legislatívnou zmenou sa zároveň vytvára priestor zobrazovať poistencovi v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii jeho vlastné osobné údaje o zdraví, ktoré spracúva NCZI.



Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2021 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 30. júna 2022.