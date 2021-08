Reguláciu zdravotných poisťovní treba podľa ÚDZS pre neprimerané zisky

Bratislava 3. augusta (TASR) - Naliehavosť regulácie zisku zdravotných poisťovní na Slovensku vyplýva z neprimeranej doterajšej návratnosti vloženého súkromného kapitálu. Tvrdí to Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Poukázal na to, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera dosiahla v rokoch 2008 až 2020 zisk 679 miliónov eur, čo predstavuje 4,71 percenta z prijatého poistného, na prevádzku vynaložila priemerne 2,84 percenta a na zdravotnú starostlivosť 92,45 percenta. Súkromná Union zdravotná poisťovňa dosiahla v spomínanom období zisk 15 miliónov eur, čo predstavuje 0,34 percenta z prijatého poistného, na prevádzku vynaložila 5,22 percenta a na zdravotnú starostlivosť 94,44 percenta.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla stratu 153 miliónov eur, čo predstavuje 0,41 percenta z prijatého poistného. Na prevádzku vynaložila v priemere 2,83 percenta a na zdravotnú starostlivosť vynaložila 97,58 percenta, doplnil ÚDZS.



Návrh na legislatívnu zmenu, ktorá by obmedzila zisk zdravotných poisťovní, vychádza podľa ÚDZS zo súčasnej maximálnej hranice prevádzkových nákladov (4,9 percenta). Stanovuje, že na zdravotnú starostlivosť by sa z vybraného verejného zdravotného poistenia malo v závislosti od počtu poistencov vrátiť 95 až 97 percent, je však možné ho krátiť o primeraný zisk.



"Zdôrazňujeme, že 0,2 percenta sme neformálne navrhli ako spodnú hranicu rozpätia zisku, o konkrétnych hraniciach vrátane kritérií ešte prebieha odborná diskusia, finálne rozhodnutie pravdaže ponecháme na vláde. V každom prípade veríme, že ide o dôležitý impulz pre reformu v zdravotníctve, ktorá sa práve rozbieha," konštatoval ÚDZS.



Na tom, že zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať, sa zhodli koncom júla zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo či šéfka ÚDZS Renáta Bláhová. Vláda tak podľa štátnej tajomníčky rezortu zdravotníctva Jany Ježíkovej realizuje záväzok z programového vyhlásenia, podľa ktorého sa v zdravotnom poistení môže tvoriť zisk až po zaplatení všetkých objednaných výkonov.



Súkromné zdravotné poisťovne návrh kritizujú. Dôvera reagovala, že obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by znamenalo protiústavný zákaz zisku. Tvrdí, že takýto krok by mal negatívny dosah na celý zdravotnícky sektor. Union zdravotná poisťovňa nepovažuje obmedzenie zisku za riešenie finančných problémov v rezorte zdravotníctva. Za nevyhnutné považuje pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostatných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme.