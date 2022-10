Rehák Štefečeková a Tóth sú ambasádormi kampane Mám zlato v krvi

Bratislava 6. októbra (TASR) - Národná transfúzna služba (NTS) SR s podporou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Nadácie SOŠV spúšťa informačnú kampaň "Mám zlato v krvi" zameranú na podporu darovania krvnej plazmy, pomysleného zlata. Ambasádormi projektu sú slovenskí olympijskí šampióni Zuzana Rehák Štefečeková a Matej Tóth.



"Začiatkom tohto roka sme na našich 12 odberných centrách spustili nový typ odberu plazmy prostredníctvom špeciálnych separátorov, tzv. plazmaferézy. Týmto významnejšie prispievame do európskeho plazmapoolu s cieľom zabezpečiť národnú sebestačnosť v transfúznych liekoch vyrobených z plazmy. Vážime si a oceňujeme dlhoročnú podporu SOŠV. Sme nadšení, že ambasádormi našej kampane sú olympijskí víťazi Zuzana Rehák Štefečeková a Matej Tóth," uviedol v tlačovej správe riaditeľ Národnej transfúznej služby SR Ivan Oleár.



Nadácia SOŠV už niekoľko rokov spolupracuje s NTS SR na projekte Olympijská kvapka krvi. Projekt sa realizuje po celom Slovensku a s podporou mnohých športovcov upozorňuje na potrebu pravidelného darovania krvi, ako skutku ktorý zachraňuje ľudské životy. "Pre Slovenský olympijský a športový výbor i jeho nadáciu nie je spolupráca s Národnou transfúznou službou SR novinkou. Športová rodina sa snaží v rámci svojich možností vždy pomáhať a podporovať dobré veci. Snažíme sa každoročne aktivizovať darcov krvi, keďže si uvedomujeme, že tejto tekutiny nikdy nie je dostatok. Oslovila nás ponuka nášho dlhoročného partnera Národnej transfúznej služby SR stať sa súčasťou kampane na darovanie krvnej plazmy, zlata v krvi. Verím, že darovať krvnú plazmu príde čo najviac športovcov, ktorí zaktivizujú aj verejnosť. Spoločne pomáhame správnej veci,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.



"Ponuka byť ambasádorkou kampane Mám zlato v krvi ma hneď oslovila. Som pravidelnou darkyňou krvi a pocit, že moja krv dokáže zachrániť niekomu život, je na nezaplatenie. Práve preto som rada, že môžem podporiť kampaň na darovanie krvnej plazmy, pretože medzi nami sú ľudia odkázaní na lieky, ktoré sa z nej vyrábajú. Nikto z nás nevie, či nebude jedného dňa takúto liečbu potrebovať. Týka sa to nás všetkých,“ vyjadrila sa Zuzana Rehák Štefečeková, zlatá olympijská medailistka v športovej streľbe.



"Každý z nás má zlato v krvi a keď máme aspoň kúsok zlata v srdci, dokážeme prispieť k záchrane života. Za cenu 45 minút to určite stojí za to,“ uviedol Matej Tóth, olympijský šampión v chôdzi z Ria de Janeiro.



Krvnú plazmu môže darovať osoba, ktorá je zdravá a má viac ako 18 rokov, váži minimálne 50 kg, absolvuje na odbernom centre NTS SR krvné testy a lekárske vyšetrenie.