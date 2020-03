Rehoľné sestry ponúknu osamelým ľuďom telefonickú službu

Bratislava 30. marca (TASR) - Rehoľné sestry zo štyroch kongregácií na Slovensku sa spojili, aby v čase zápasu s novým koronavírusom boli k ľuďom bližšie. Od utorka 31. marca na bezplatnej linke 0800 188 610 bude k dispozícii telefonická "služba ucha". TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Zatiaľ túto službu zastrešujú sociálne sestry, saleziánky, uršulínky a školské sestry sv. Františka. Na telefónnom čísle budú rehoľné sestry k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 18.00 h. "Veľa starších ľudí, ale aj mladých sa cíti osamelo. Áno, sú rôzne linky pomoci, tiesňové linky a podobne. Toto je však mimoriadna a dobrovoľná služba nás, rehoľných sestier, s ktorými sa ľudia môžu porozprávať, ak sa cítia osamotení a potrebujú aj duchovné povzbudenie," vysvetlila saleziánka Monika Skalová.



"Tento rok si zasvätení na Slovensku pripomínajú 70. výročie likvidácie ženských a mužských kláštorov a toto je ich 'oslava' – byť pre ľudí tam, kde je to potrebné, najmä v súčasnom boji proti novému koronavírusu," uvádza sa na webe KBS. Okrem "služby ucha" a modlitieb, do ktorých sú zapojené všetky komunity na Slovensku, sú sestry k dispozícii aj cez iné aktivity. Ide napríklad o pomoc seniorom s nákupmi, šijú rúška či pomáhajú v rôznych zdravotníckych zariadeniach a hospicoch.