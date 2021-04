Rehoľníci okrem svojej práce poskytujú aj poradenstvo

Bratislava 10. apríla (TASR) - Rehoľné spoločenstvá v čase koronakrízy okrem svojej činnosti pomáhajú ako dobrovoľníci, pri očkovaní či poskytujú poradenstvo. Pre TASR to uviedla provinciálna predstavená sestier saleziánok Monika Skalová, ktorá potvrdila, že mužské aj ženské rehole sa zapojili do konkrétnej pomoci už aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu.



Vtedy rehoľníci pomáhali ako dobrovoľníci v karanténnych centrách, v šití rúšok, v prevádzkovaní telefónnej linky pre starších a osamelých ľudí a v nakupovaní seniorom. "Niektoré rehoľné spoločenstvá mali vysoký počet nakazených vo svojich komunitách, dokonca prišli o niektorých svojich členov, ktorí zomreli na následky tejto choroby," priblížila Skalová.



Aj v tejto dobe členovia rôznych reholí pomáhajú iným. "Okrem činnosti vlastnej tomu-ktorému rehoľnému inštitútu, či už je to práca v zdravotníckych zariadeniach, v sociálnej oblasti alebo práca v školstve a výchove – teraz najmä online, podľa svojich možností sa zapájajú do dobrovoľníckej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v núdzi, poskytujú ubytovanie dobrovoľníkom pracujúcim v nemocniciach, pravidelné podávajú stravu a poskytujú aj inú formu pomoci bezdomovcom," uviedla Skalová. Ako dodala, nakupujú aj osamelým ľuďom, poskytujú dobrovoľné poradenstvo či telefónnu službu ucha. "Taktiež pôsobia v nemocniciach ako dobrovoľníci pri akejkoľvek práci a pritom sa venujú pacientom s COVID-19 aj necovidovým pacientom, zapojili sa do dobrovoľníckej činnosti v domovoch sociálnych služieb a v hospicoch, mnohí sa zapojili do celoplošného testovania a do pomoci pri očkovaní," ozrejmila provinciálna predstavená sestier saleziánok.



Ako dodala Skalová, všetky rehoľné spoločenstvá na Slovensku pomáhajú najmä duchovným spôsobom a nepretržitou modlitbou za odvrátenie pandémie. Rovnako sa podľa jej slov modlia aj za chorých, zomierajúcich, za všetkých v núdzi a najmä za zdravotníkov.