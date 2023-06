Rekonštrukcia a výmena hlasovacích zariadení má stáť 1,6 milióna eur

Bratislava 4. júna (TASR) - Rekonštrukcia a výmena hlasovacích zariadení v budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave má stáť 1,6 milióna eur. Finálna etapa prác má prebiehať počas letných prázdnin. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Predmetom zákazky, ktorú vyhlásila kancelária NR SR, je poskytnutie služby na vytvorenie, dodanie a implementáciu informačného systému verejnej správy s názvom Digitálny konferenčný systém. Slúžiť bude primárne ako nástroj na riadenie schôdzí NR SR. Verejné obstarávanie sa ukončilo, celková hodnota zákazky je 1.601.452,5 eura bez DPH. Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela je vo výške 972.952,5 eura. Zvyšných 628.500 eur tvorí zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému na predpokladanú dobu deväť rokov.



V rámci rekonštrukcie sa dokončila prvá etapa spočívajúca v analýze a dizajne. V súčasnosti prebieha druhá etapa, teda dodanie hardvéru a licencií, pričom sa objednali hardvérové poslanecké jednotky. Od 1. júla do 1. septembra má prebiehať finálna etapa spočívajúca v nasadení a testovaní. "Dodržanie tohto termínu je podmienené ukončením ostatných prác a dodávok v termínoch podľa uzatvorených zmlúv," priblížila Kancelária NR SR. Ide napríklad o výmenu elektrorozvodov, výmenu a doplnenie počítačových sietí, obnovu zvukovej a obrazovej réžie, implementáciu a sfunkčnenie informačného systému či systém sledovania legislatívnych procesov.



Počas leta nie je zvolaná žiadna riadna schôdza. Poslanci však môžu iniciovať mimoriadne rokovanie. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) skonštatoval, že mimoriadne rokovania by sa mohli konať v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave a hlasovalo by sa aklamačne. "Vo všeobecnosti platí, že v prípade akejkoľvek rekonštrukcie či realizovaní stavebných prác v NR SR existuje nastavenie 'špeciálneho režimu' tak, aby dosahy na činnosť NR SR boli minimalizované," skonštatovala Kancelária NR SR. Deklaruje, že má pripravený scenár aj pre mimoriadne situácie. Jeho parametre však nedosahujú výkonnosť a užívateľský komfort rokovania a hlasovania v rokovacej sále v novej budove.