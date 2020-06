Rektor STU navrhuje odvolanie dekana FIIT STU

Bratislava 29. júna (TASR) – Rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Miroslav Fikar žiada akademický senát o odvolanie dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU Ivana Kotuliaka. Uviedol to v pondelok vo svojom prejave počas zasadnutia Akademického senátu STU. Zároveň vyzval senát, aby hlasoval o vyslovení nedôvery dekanovi.



Situácia podľa Fikara dospela k bodu, ktorý neznesie odklad. Rektor tvrdí, že je potrené konať, aby ubránili záujem študentov a kvalitu poskytovania vzdelania a dobrého mena nielen fakulty, ale aj STU. Poukázal na odchod 26 zamestnancov fakulty. Tvrdí, že to bude mať za následok aj odchod časti študentov z FIIT.



Na pondelkovom rokovaní sa môže rozhodnúť o tom, či sa senátori budú týmto návrhom zaoberať. O samotnom odvolávaní dekana by hlasovali až na niektorom z nasledujúcich zasadnutí. Fikar žiada, aby to bolo o dva týždne.



"Problém na FIIT STU sa stal celospoločenskou témou," uviedol Fikar. Poukázal na to, že k odstúpeniu dekana vyzvala Správna rada STU, ale aj časť študentov FIIT či viaceré IT organizácie.



Časť členov Akademického senátu STU sa zastalo Kotuliaka, podľa nich dekan nedostal dostatok priestoru. Poznamenali, že situácia sa ani po Kotuliakovom odchode nemusí zmeniť. Fikar uviedol, že zvolený dekan má reprezentovať fakultu, ale zároveň stojí za záujmami študentov, ktorí chcú mať kvalitné vzdelávanie.



Na FIIT STU v Bratislave končí 26 zamestnancov fakulty, pričom ide o dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Dôvodom sú nezhody s dekanom FIIT. Spory na fakulte sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.