Laureátovi Nobelovej ceny za fyziku udelili Veľkú zlatú medailu UK

Laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne (vľavo) pózuje s prevzatou Veľkou zlatou medailou UK za jeho kritický prínos pre detektor LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn, vpravo rektor Univerzity Komenského Marek Števček 13. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne hovorí počas prednášky po prevzatí Veľkej zlatej medaily UK za jeho kritický prínos pre detektor LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn v priestoroch auly UK 13. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 13. októbra (TASR) - Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček v stredu na pôde univerzity odovzdal laureátovi Nobelovej ceny za fyziku Kipovi S. Thornovi Veľkú zlatú medailu UK. Dostal ju za kritický prínos pre detektor LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn.Števček mu poďakoval nielen za jeho vedecký prínos, ale aj za všetko, čo urobil pre popularizáciu vedy.vyhlásil.Návštevu a ocenenie amerického fyzika vnímajú zástupcovia univerzity ako stimul, jednak pre samotnú univerzitu, ale tiež pre mladých.uviedol Michal Fečkan, jeden z najcitovanejších vedcov na svete, ktorý pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Profesor tiež podľa neho poukázal na význam a potrebu medzinárodnej spolupráce vo vede. Pripomenul, že je preto dôležité umožniť mladým vycestovať.skonštatoval s tým, že je dôležité, aby sa mladí aj vracali naspäť domov.Po udelení medaily profesor Thorne vystúpil s prednáškou s názvom Môj hlboký vzťah so zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po cestovanie v čase a gravitačné vlny. Slávnostné odovzdanie a prednáška boli telemostom vysielané aj do prednáškových sál ďalších slovenských univerzít a naživo prenášané prostredníctvom livestreamu.Thorne je americký fyzik, medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku a astrofyziku so zameraním sa na relativistické hviezdy, čierne diery a gravitačné vlny. Je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Christophera Nolana Interstellar.