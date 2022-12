Rektori nesúhlasia s opätovnou zmenou podmienok financovania škôl

Bratislava 19. decembra (TASR) - Rektori vysokých škôl nesúhlasia s opätovnou zmenou podmienok financovania vysokých škôl. Žiadajú, aby v záujme stability, objektívnosti a transparentnosti financovania vysokých škôl ministerstvo školstva implementovalo do metodiky až konečné výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Vyplýva to z vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) k dotácii zo štátneho rozpočtu na rok 2023 a k metodike rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy.



Zároveň navrhujú, aby do tej doby ministerstvo zachovalo doterajšiu metodiku prerozdeľovania prevádzkových prostriedkov v podprograme pre výskum a vývoj. Okrem toho v záujme stability finančných podmienok pre plánovanie a rozvoj vysokých škôl, rektorská konferencia žiada, aby ministerstvo implementovalo metodiku na dlhšie obdobie aspoň troch rokov.



K návrhu budúcoročného financovania SRK ocenila snahu ministerstva školstva o zvýšenie úrovne financovania vysokoškolského vzdelávania a vedy, ako aj sociálnej podpory študentov vysokých škôl oproti súčasnému roku. Zvýšenie zdrojov však podľa nich zatiaľ kryje len potreby valorizácie platov zamestnancov vysokých škôl a čiastočne aj inflácie. "SRK dlhodobo žiada každoročné zvýšenie investícií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy o minimálne 60 miliónov eur mimo prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, sociálnej podpory študentov, valorizácie platových taríf a doplatenia minimálnej mzdy. Konštatujeme, že bez zvýšenia finančných prostriedkov nielen na prežitie, ale aj skutočný rozvoj sa nepodarí dosiahnuť konkurencieschopné vysoké školstvo v európskom kontexte," povedal prezident SRK Rudolf Kropil.



SRK navrhuje, aby boli excelentné pracoviská podporované z dodatočných prostriedkov nad rámec dotácie pre verejné vysoké školy alebo, aby bola priamo pre ne vytvorená samostatná kapitola v štátnom rozpočte. Zároveň požaduje upraviť metodiku výpočtu identifikácie excelentných pracovísk a určovania výšky príslušnej dotácie tak, aby nedochádzalo k diskriminácii pracovísk s menším počtom zamestnancov a vysokou intenzitou výskumnej činnosti a ani k skokovým zmenám.



Zvýšenie dotácie z dôvodu inflácie je v metodike podľa SRK stále nízke a nereflektuje zvyšovanie cien všetkých energií, finančných nárokov na akreditačné procesy, finančných zdrojov potrebných na procesy verejného obstarávania a cien poplatkov za odpady. SRK žiada v nadväznosti na zvyšovanie cien vstupov prehodnotiť aj príspevok na stravovanie študentov.



Rektori odporúčajú zaviesť v metodike rovnomerné hodnotiace obdobia pri výkonových parametroch v záujme stabilizácie finančných podmienok.