Rektori: VŠ by mali začleniť bezpečnosť do svojich dlhodobých zámerov

Zvolen 30. júna (TASR) - Bezpečnosť vysokých škôl vrátane kybernetickej bezpečnosti by sa mala stať spoločnou prioritou vlády, rezortného ministerstva a vedení vysokých škôl. Zhodli sa na tom rektorky a rektori vysokých škôl a univerzít na svojom 111. zasadnutí, na ktorom rokovali o kybernetickej bezpečnosti vysokých škôl, ako aj o potrebe navýšenia dotácie pre vysoké školy zo štátneho rozpočtu.



Slovenská rektorská konferencia (SRK) odporúča vysokým školám venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti ich informačných systémov. "Vysoké školy by mali začleniť bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti, hybridných hrozieb a ďalších aspektov, aj do svojich dlhodobých zámerov a vyčleniť na ne odborné personálne a dostatočné finančné zdroje. SRK preto žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vybudovalo a rozvíjalo rezortné bezpečnostné dohľadové centrum a platformu pre vzájomnú výmenu informácií," uvádza SRK.



SRK sa preto obracia na Ministerstvo financií SR, aby prehodnotilo svoj doterajší odmietavý postoj k zvýšeniu štátnej dotácie pre verejné vysoké školy. Vzhľadom na realizované a prebiehajúce reformy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a kvalitné výstupy ich výskumnej a umeleckej činnosti SRK žiada navýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy od roku 2024 na úroveň priemeru EÚ. Ten bol v EÚ22 v roku 2019 na úrovni 1,1 % HDP, kým Slovensko vyčlenilo 0,8 % HDP. "Odvtedy sa v reálnych číslach rozpočty vysokých škôl vzhľadom na infláciu prepadli ešte viac," pripomína SRK.



SRK zároveň upozorňuje, že vyhlasované výzvy v komponente 8 v rámci Plánu obnovy a odolnosti nie sú finančne kryté. "Aktuálne sa do výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl zapojilo 11 univerzít, ktoré podali spolu päť projektových zámerov. Zbytočne však mrhali časom svojich zamestnancov a finančnými prostriedkami na návrhy, ktoré nebudú ani hodnotené a ani podporené," konštatuje.



Podľa rektorskej konferencie skutočnosť, že z plánu obnovy boli podporené len rôzne hodnotenia zahraničnými odborníkmi, písanie strategických dokumentov, či plány štipendií, ale už sa nenašli kapitálové investície do vysokoškolskej infraštruktúry, je hazardom s budúcnosťou Slovenska.