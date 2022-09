Rektori: Vysokým školám hrozí kolaps, na vládu majú tri požiadavky

Bratislava 13. septembra (TASR) – Slovenská rektorská konferencia (SRK) upozorňuje na to, že vysokým školám na Slovensku hrozí kolaps. Vyzýva preto vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj ich financovania či kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou. Ak sa tak nestane, od 17. novembra prestanú vysoké školy vyučovať. Konštatuje to vo vyhlásení, ktoré TASR poskytla Ľubica Benková zo SRK.



"Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. V ostatných rokoch už nie je možné hovoriť o ich rozvoji, no dnes ani o ich dôstojnom prežití či prežití vôbec," zdôrazňuje konferencia.



Poukazuje na predchádzajúce škrty v rozpočte verejných vysokých škôl v rokoch 2021 a 2022 i plánovaný pokles v roku 2023 vo výške 72 miliónov eur. Za takýchto okolností nie je podľa SRK možné zabezpečiť základný chod verejných vysokých škôl. Pripomína, že vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh, pričom vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti.



Vládu SR preto vyzýva na splnenie troch požiadaviek. Žiada ju, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl a aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020. Požaduje tiež, aby sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou a aby dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako sa tomu deje v okolitých krajinách.



"Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie," odkázala SRK.