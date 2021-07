Remeta: Vyšetrovateľ ešte nepodal podnet na väzobné stíhanie Csabu D.

Bratislava 21. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zatiaľ nepredložil podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby zadržaného Csabu D. zo zločineckej skupiny takáčovci.



"Do súčasnej doby nepredložil vyšetrovateľ ÚIS prokurátorovi Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby obvineného Cs. D.," sprostredkoval v stredu TASR stanovisko krajského prokurátora Rastislava Remetu hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



Remeta v utorok (20. 7.) potvrdil, že vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie voči trom osobám vo veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.



Ďalej priblížil, že v utorok bol zadržaný Csaba D., ktorý bol aj vypočutý. Dozorový prokurátor KP Bratislava na podklade vyšetrovacieho spisu preskúmava zákonnosť a odôvodnenosť uznesenia vyšetrovateľa o vznesení obvinenia. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom osobám zo zločinu marenia spravodlivosti, zločinu krivej výpovede a krivej prísahy. Zaistené nemali byť a ani neboli žiadne osoby z prostredia polície ani prokuratúry.