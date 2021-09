Remišová: K prínosom digitalizácie musia mať prístup všetci

Bratislava/Tallinn 7. septembra (TASR) - Boj proti digitálnej chudobe je jedným z troch základných predpokladov úspechu pri digitalizácii Slovenska. Na digitálnom samite v Estónsku to uviedla vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



"K prínosom digitálnej transformácie musia mať prístup všetci bez ohľadu na to, kde žijú, koľko majú rokov, alebo z akého sociálneho prostredia pochádzajú," povedala Remišová počas svojho vystúpenia. Vyzdvihla, že Slovensko má pripravený plán, ktorý zabezpečí prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu pre všetky inštitúcie aj domácnosti vo všetkých regiónoch.



Druhým rozhodujúcim predpokladom úspešnej digitalizácie je podľa nej budovanie dôvery medzi štátom a občanmi a súkromným sektorom. "Preto musíme neustále zvyšovať kybernetickú bezpečnosť našich systémov. Nestačí len nakupovať najvyspelejšiu techniku, pre boj proti kybernetickým hrozbám musíme mať vyškolených expertov, čo je veľká výzva najmä pre verejnú správu," podotkla ministerka. Remišová sa dohodla s Centrom pre kybernetickú obranu NATO, že zorganizujú školenia pre slovenských expertov a aj na ďalšej spolupráci pri vzdelávaní.



Treťou prioritou je podľa Remišovej odbúravanie byrokratických prekážok pri zavádzaní digitálnych inovácií do verejnej správy. "Prístup k špičkovej infraštruktúre musia mať všetci aktéri týchto zmien," podotkla ministerka.



V pondelok (6. 9.) sa Remišová dohodla s estónskym ministrom hospodárstva a informačných technológií Andresom Suttom na spolupráci. "S pánom ministrom Suttom sme sa zhodli, že európsky Green Pass, ktorý priniesol jednotné digitálne riešenie pre všetky členské štáty Únie, ukázal zmysel medzinárodnej spolupráce. Na európskej úrovni budeme presadzovať, aby sa takéto jednotné riešenia zavádzali všade tam, kde to má zmysel a uľahčí to ľuďom v EÚ život a prispeje k rozvíjaniu spoločnej digitálnej Európy," uzavrela Remišová.