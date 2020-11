Remišová: Pre dodržiavanie opatrení treba lepšie komunikovať s občanmi

Bratislava 12. novembra (TASR) - Lepšia komunikácia s občanmi je najlepšou cestou k dodržiavaniu opatrení a znižovaniu šírenia nového koronavírusu. Vicepremiérka SR a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová to uviedla na sociálnej sieti.



Koalícia by podľa nej mala tlmiť napätie v spoločnosti a presviedčať ľudí, že problémy s pandémiou majú všetky krajiny v Európe. "Osobné spory a invektívy v médiách nemajú v súčasnej napätej situácii miesto ani na jednej, ani na druhej strane," doplnila. Zbytočne podľa nej len odvádzajú pozornosť od podstatných vecí. A to od ochrany zraniteľných ľudí, zdravotníctva, ekonomiky a pracovných miest. "Menej napätia a ega, viac konštruktívnych návrhov a diskusie," vyzýva.



Zdôraznila, že pri riešení pandémie si občania zaslúžia prehľadné informácie, stabilný plán a efektívnu komunikáciu premiéra i ministrov. Štát musí podľa nej "ešte viac zabrať pri stratégii testovania, vyhľadávaní kontaktov a podpore ľudí pri dodržiavaní karantény". Myslí si, že pri strategickom rozhodovaní je dôležité komunikovať so širším spektrom expertov aj mimo prostredia ministerstiev.



Prvý stupeň základných škôl podľa nej funguje veľmi dobre a ohniská nákazy sa darí držať pod kontrolou. "Musíme spraviť všetko pre to, aby sa čo najskôr mohli do škôl vrátiť aj ostatné deti," dodala Remišová.