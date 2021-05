Remišová chce spoločného kandidáta na šéfa Za ľudí

Bratislava 27. mája (TASR) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová navrhla, aby na mimoriadnom sneme kandidoval spoločný kandidát na šéfa strany. Časť členov strany podľa nej žiada zmenu súčasného vedenia, no ďalšia časť zase odmieta, aby stranu viedla podpredsedníčka a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Remišová tvrdí, že skupina okolo Kolíkovej návrh na spoločného kandidáta odmietla. Chce urobiť všetko pre to, aby sa mimoriadny snem neskončil ešte väčšími spormi.



Spoločný kandidát by mal byť podľa Remišovej zárukou pokračovania jednoty a stredovej orientácie na liberálneho aj konzervatívnejšieho voliča. "Záujem Slovenska vždy považujem za väčší ako nejaké funkcie. Žiaľ, tento kompromisný návrh skupina Márie Kolíkovej odmietla. Mimoriadny snem strany môže zvolať iba predsedníctvo strany spoločným rozhodnutím. Som presvedčená, že ak má mimoriadny snem strane pomôcť, musíme ako vedenie strany pred jeho zvolaním dosiahnuť dohodu o cieľoch snemu tak, aby snem napätie v strane zmierňoval, nie zvyšoval," ozrejmila v stanovisku.



Predsedníctvo strany Za ľudí v stredu (26. 5.) pokračovalo v rokovaní o požiadavke časti poslancov strany na zvolanie mimoriadneho snemu. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo. V strane sú na otázku mimoriadneho snemu rozdielne názory. Snem podľa Remišovej jednoznačne podporili iba tri krajské organizácie, "pričom na krajskom predsedníctve v Bratislave došlo k závažnému porušeniu stanov".



Poslankyňa parlamentu a členka predsedníctva Za ľudí Vladimíra Marcinková na sociálnej sieti reagovala, že žiadna skupina Kolíkovej neexistuje. Remišovej vyhlásenia označila za zavádzajúce. Dodala, že neexistuje ani žiaden spoločný kandidát na predsedu strany. Marcinková tvrdí, že za zvolanie snemu sú štyri krajské predsedníctva strany - Žilina, Nitra, Prešov a Košice. "V Bratislave predsedníčka strany spochybnila hlasovanie, ktoré dopadlo v prospech snemu. Hlasovanie sa môže zopakovať, navrhol to sám krajský predseda," napísala. Marcinková hovorí, že sa snažia s Remišovou dohodnúť na termíne snemu. "Veronika Remišová však už dvakrát na predsedníctve nedala hlasovať o zvolaní mimoriadneho snemu, čo poškodzuje stranu Za ľudí," dodala.







Vedenie strany má v rokovaniach pokračovať vo štvrtok. Časť poslancov žiada zvolanie snemu, hovoria, že Remišová vedie stranu nedostatočne a stratila ich dôveru. Kolíková označila otázku o svojej možnej kandidatúre na šéfku strany za predčasnú.



V stanovách strany Za ľudí sa píše, že predsedníctvo strany rozhoduje o zvolaní straníckeho snemu vždy, keď ho o to požiada aspoň päť predsedníctiev krajských organizácií.