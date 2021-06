Remišová chcela za spoločného kandidáta na šéfa Za ľudí J. Šeligu

Bratislava 1. júna (TASR) - Za spoločného kandidáta na šéfa Za ľudí, s ktorým by šlo predsedníctvo na mimoriadny snem, chcela predsedníčka strany Veronika Remišová navrhnúť podpredsedu Juraja Šeligu. Tvrdí, že skupina okolo podpredsedníčky Márie Kolíkovej si jej návrh ani nevypočula. Dodala, že toto krídlo rozpútalo vojnu v strane a boj sa začal aj v regiónoch. Označila to za pučistický spôsob. Poslanecký klub Za ľudí je podľa Remišovej rozdelený na polovicu a pripustila, že to môže ovplyvniť aj koaličné rokovania.



Remišová tvrdí, že sa chcela na utorkovom predsedníctve dohodnúť konsenzuálne, teda jednomyseľne, na spoločnom kandidátovi, aby sa strana cestou k snemu "nerozvadila" a aby nepolarizovala členskú základňu. Ak chcú v strane diskusiu, od rokovacieho stola sa podľa nej neodchádza. Šéfka Za ľudí tiež tvrdí, že pravdepodobne by mali po utorkovom predsedníctve aj konkrétny dátum snemu s konkrétnou ponukou, keby viacerí členovia neodišli. "Nie je to úctivé ani voči členom strany," povedala Remišová novinárom.



Vhodným spoločným kandidátom bol podľa nej Šeliga. "Pre jedno krídlo je neprijateľná ako predsedníčka pani Kolíková, druhé krídlo chce zmenu súčasného vedenia. Pán Šeliga nie je v žiadnom tábore, je to nejaký kandidát stredu, alebo môže byť kandidátom zmieru," povedala s tým, že Kolíková dostala dôveru, aby robila reformy v justícii a nikomu neprospieva, aby sa tri mesiace zaoberali vnútrostraníckym sporom. Zopakovala, že sama by za šéfku nekandidovala, ak by sa dohodli.



"Otvorenú súťaž sme mali pred deviatimi mesiacmi, kde bol predseda zvolený na štyri roky. Teraz, keď má niekto ambíciu kandidovať, vyvolali členovia jedného krídla vyslovene vojnu v strane. Rôznymi mediálnymi vyjadreniami strane škodia. Cesta pre stranu je dohodnúť sa na jednom kandidátovi, aby sa strana ďalej neštiepila a nepolarizovala," vyhlásila Remišová.



Časť členov strany Za ľudí okolo Kolíkovej vyslovila nedôveru predsedníčke strany. Kolíková hovorí o vytvorení akejsi frakcie v rámci strany. Jej obsahom má byť vyslovenie nedôvery ich líderke, ale aj zachovanie koalície. Z utorkového rokovania predsedníctva, kde sa malo rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho snemu, odišli predčasne pre viaceré personálne zmeny. To, či odídu zo strany úplne, považujú za predčasnú otázku.