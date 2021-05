Remišová: Členstvo v EÚ prináša spolupatričnosť s inými národmi Európy

Bratislava 9. mája (TASR) - Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku okrem iného aj spolupatričnosť s ostatnými národmi Európy. K Dňu Európy to na sociálnej sieti uviedla vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) zdôraznil, že Európa Slovensku priniesla viac ako len nové diaľnice.



"Členstvo v EÚ nám prináša spolupatričnosť s ostatnými národmi Európy. Vzájomné výmeny študentov a mládeže, bezvízový styk s množstvom krajín mimo EÚ či priestor bez hraníc zlepšujú kvalitu života, prinášajú pracovné miesta a umožňujú rozvoj toho najcennejšieho čo máme – ľudí," podotkla Remišová. Členstvom v EÚ sa podľa Remišovej zvyšuje aj význam Slovenska vo svete.







"Geograficky sme súčasťou Európy odjakživa, spoločensky sme v Európskej únii 17 rokov. Práve dnes si pripomíname Deň Európy. Je to ideálna príležitosť pozrieť sa na to, čo nám Európa priniesla," doplnil minister dopravy. Európu považuje za symbol slobody a spolupráce krajín jedného svetadielu.