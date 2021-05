Remišová: Je kľúčové, aby sa Kolíková mohla venovať svojej práci

Bratislava 8. mája (TASR) - Je pre mňa kľúčové, aby sa Mária Kolíková (Za ľudí) mohla venovať naplno svojej práci, v čom ju plne podporujeme. Na sociálnej sieti to uviedla vicepremiérka a šéfka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Zdôraznila, že je v tejto súvislosti dôležité, aby mala ministerka spravodlivosti dôveru a podporu koaličných partnerov.



Remišová dodala, že strana Za ľudí vznikla preto, aby do politiky priniesla transparentnosť, boj proti korupcii, vyššiu politickú kultúru. "Práve v oblasti spravodlivosti nás čaká ešte mnoho práce: zákon o preukazovaní pôvodu majetku, zlepšenie prístupu k informáciám, no najmä zrýchlenie a zefektívnenie súdnych konaní," podotkla.



Národná rada (NR) SR má o vyslovení nedôvery ministerke na návrh opozičného Smeru-SD rokovať v pondelok (10. 5.). Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť okrem iného podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej predsedníctve Kolíková v minulosti figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS a spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.



Poslanci koaličných strán SaS a Za ľudí deklarujú ministerke podporu. Stojí za ňou zatiaľ aj hnutie Sme rodina. Za jej odvolanie by nemalo hlasovať ani OĽANO. Hnutie však spíše všetky nejasnosti okolo Kolíkovej súvisiace s prenájmom budovy, v ktorej sídli jej rezort. Následne jej ich predloží na vysvetlenie. O všetkých závažných zisteniach chce informovať aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).