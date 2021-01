Remišová: Konkrétny návrh testovania premiér zatiaľ nepredložil

Prečítajte si aj: Premiér: Od budúceho víkendu spustíme masívne celoslovenské testovanie

Bratislava 12. januára (TASR) - Konkrétny návrh riešenia organizácie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 ešte premiér Igor Matovič s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (obaja OĽANO) nepredložili. Pre TASR to uviedla vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.reagovala.uviedla Remišová pre TASR. Strana Za ľudí podporuje testovanie v najviac postihnutých okresoch, kde má najväčší význam, a tiež v podnikoch, ktorým treba pomôcť vytvoriť infraštruktúru na testovanie.reagovala na zámer celoplošného testovania.Podľa Remišovej sa treba sústrediť na očkovaciu kampaň, pretože očkovanie sa zatiaľ ukazuje ako jediné trvalé riešenie pandémie.dodala.Celoplošné testovanie avizoval premiér Igor Matovič po pondelkovom (11. 1.) rokovaní vlády. Opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne. Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch premiér vyzval, aby, pokiaľ majú na to kapacity, uskutočnili testovanie už najbližší víkend. Absolvovanie testu má byť podmienkou na uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania vrátane cesty do práce či pobytu v prírode.