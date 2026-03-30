Remišová kritizuje sťahovanie niektorých sekcií rezortu vnútra
Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) kritizuje sťahovanie kľúčových bezpečnostných sekcií Ministerstva vnútra (MV) SR do budovy s „ruským pozadím“.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) kritizuje sťahovanie kľúčových bezpečnostných sekcií Ministerstva vnútra (MV) SR do budovy s „ruským pozadím“, čo v súčasnej situácii označuje za mimoriadne rizikové. Za nevýhodný považuje aj nájom, pričom tvrdí, že rezort zaplatí súkromnej firme takmer 17 miliónov eur na základe telefonického prieskumu. Avizuje podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Ministerstvo jej vyjadrenia odmieta, označuje ich za zavádzajúce. Argumentuje aj dôkladnou analýzou.
„V čase, keď celá Európa bojuje s obrovským bezpečnostným ohrozením zo strany Ruska, politici Hlasu presunú za podivných okolností jednu z kľúčových bezpečnostných sekcií, sekciu krízového riadenia, do budovy s nejasným pozadím,“ konštatuje Remišová, ktorá to považuje za ohrozenie bezpečnostných záujmov SR, pripomínajúc, že sekcia krízového riadenia má na starosti integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, krízové riadenie, civilné núdzové plánovanie či ochranu kritickej infraštruktúry.
Upozorňuje aj na to, že ministerstvo pri nájme nešlo cez riadnu súťaž, aj samotný prenájom považuje za nevýhodný. Obrátiť sa chce preto na NKÚ, aby preskúmal nájmy na ministerstve vnútra. Zvažuje aj podnet na orgány činné v trestnom konaní, aby preverili, či nedošlo k ohrozeniu základných bezpečnostných záujmov štátu.
MV SR v reakcii považuje tvrdenia poslankyne za zavádzajúce, pričom uzatvoreniu zmluvy predchádzala podľa neho analýza trhu k disponibilným budovám v Bratislave na účely dočasných či trvalých prenájmov. Pri aktualizácii dát v analýze formou telefonického prieskumu získalo ministerstvo informáciu o uvoľnení predmetných priestorov, kde vlastník ukončoval zmluvný vzťah.
„Požiadali sme o zaslanie ponuky, porovnali ju s predloženými a vyhodnotili ju ako najvýhodnejšiu z pohľadu lokality, kapacity, ceny a rozlohy,“ uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že všetky dáta sú dohľadateľné v Centrálnom registri zmlúv.
Ministerstvu zároveň nie je podľa neho známe, akým spôsobom by akýkoľvek vlastník budovy mohol ohroziť krízové riadenie. Zdôrazňuje, že budovy rezortu podliehajú zvláštnemu režimu, o podrobnostiach pritom nie je možné informovať.
Do nových priestorov sa sťahujú útvary, činnosť ktorých spolu vzájomne súvisí (krízové riadenie, sekcia verejnej správy...), pričom okrem vhodných priestorových podmienok sa od dislokácie očakáva podľa ministerstva zefektívnenie riadiacich a koordinačných procesov. Rezort zároveň odkazuje, že NKÚ, ako aj orgánom činným v trestnom konaní poskytne ministerstvo vnútra plnú súčinnosť vrátane dokumentácie.
