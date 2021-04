Remišová: Myslím, že nastal čas, keď môžme prehodnotiť COVID automat

Bratislava 7. apríla (TASR) - Nastal čas na prehodnotenie COVID automatu, myslí si to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Prioritou pri uvoľňovaní opatrení je otvorenie škôl, uviedla v stredu pred rokovaním vlády.



"Situácia sa postupne lepší aj v nemocniciach, máme aj menej nakazených. Pomaly prichádza čas, keď budeme môcť uvoľňovať ekonomiku aj školy a myslím, že to sú pozitívne správy pre ľudí," uviedla Remišová. Ako tvrdí, naposledy, keď sa COVID automat aktualizoval, tak sa dohodli na tom, že sa bude prehodnocovať, pretože sa situácia mení. Podotkla, že teraz sa situácia zlepšuje. Za najdôležitejšie považuje otvorenie škôl a následne postupne aj uvoľňovanie opatrení v jednotlivých segmentoch ekonomiky.



Remišová poznamenala, že na koaličnej rade plánujú hovoriť aj o novej testovacej stratégii, ktorú prehodnocujú odborníci. Ako dodala, v utorok (6. 4.) na koaličnej rade bola pokojná atmosféra. "Všetci sa poučili z chýb a situácia sa zlepšuje," dodala.



V súvislosti so stanoviskom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k ruskej vakcíne Sputnik V uviedla, že na komplexné posúdenie bezpečnosti a účinnosti je Európska lieková agentúra. Tvrdí, že záverečné posúdenie môže dať práve táto agentúra. "Čo sa týka používania vakcíny Sputnik V, viem si to predstaviť v rámci klinickej štúdie," povedala. Na túto tému sa podľa nej budú rozprávať so šéfom rezortu zdravotníctva.