Remišová na sneme vyzdvihla silu Za ľudí, premiér vidí spojencov

Bratislava 30. apríla (TASR) - Strana Za ľudí je síce najmenšia koaličná strana, no nevypovedá to nič o jej reálnej sile, vyhlásila na sobotňajšom programovom sneme predsedníčka strany Veronika Remišová. Premiér Eduard Heger (OĽANO) vidí v strane Za ľudí spojencov. "V kľúčových veciach ste na správnej strane dejín," odkázal strane.



"Neraz sa ukázalo, že poslanci strany Za ľudí sú štyria najdôležitejší poslanci vládnej koalície. Vďaka našim hlasom prešli v parlamente dôležité reformy a zákony, a to vo chvíľach, keď jeden alebo druhý koaličný partner odmietol hlasovať za dôležité zmeny,“ povedala Remišová. Ako poukázala, vďaka hlasom poslancov Za ľudí prešla napríklad reforma nemocníc, národných parkov či obranná dohoda s USA.



"Som hrdá, že nemáme žiadne korupčné kauzy, žiadne špinavé peniaze získané vlastnou hlavou," skonštatovala Remišová s tým, že o to, to majú v politike ťažšie. Vyzdvihla, že strana Za ľudí nehlasovala za zvolenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku.



Spomedzi výsledkov spomenula napríklad podporu rodinnej infraštruktúry, zamedzenie nelegálnych aktivít pri IT projektoch i zjednodušovanie prístupu k službám štátu. Pomoc ľuďom podľa Remišovej spája úsilie v rámci strany i koalície. Spomenula tiež opatrenia v oblasti rodinnej politiky či na podporu fungujúceho štátu, ktoré sa podarilo presadiť.



Heger spomenul vo svojom prejave krízy, ktoré musela vláda za dva roky zvládnuť. Myslí si však, že to najťažšie majú za sebou. "Zvládneme to, nie z hľadiska vonkajších okolností, ale z hľadiska vnútorného nastavenia. Pretože ak zvládneme vnútorné nastavenie vlastných strán, klubov a koalície, tak potom unesieme aj nápor zvonku," skonštatoval.



Premiér verí, že vláda presvedčí občanov Slovenska, že demokracia je to najlepšie, čo sa im mohlo stať. Je podľa neho potrebné uvedomiť si, že Slovensko je odkázané na spoluprácu všetkých spojencov moderného a úspešného Slovenska. "Musíme ostať v spolupráci a naša spolupráca musí rásť, musíme odmietnuť posudzovanie, odsudzovanie, ponižovanie, povyšovanie," podotkol Heger.



Na sneme budú delegáti riešiť nominácie kandidátov do jesenných komunálnych volieb, prijmú taktiež uznesenie o postupe vo voľbách. Schvaľovať tiež majú program strany pre jednotlivé kraje, a tiež dovoliť členov straníckych orgánov.



Snem sa začal minútou ticha za obete ruskej agresie na Ukrajine.