Remišová: Návrh testovať deti, aby mohli ísť von, je neprijateľný

Bratislava 15. januára (TASR) - Návrh zatvoriť 11-ročné deti doma, ktoré sa budú musieť dať otestovať, aby mohli ísť von, je neprijateľný. Pre TASR to uviedla vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že návrh materiálov dostali až priamo na rokovaní vlády.



Remišová poukazuje, že k návrhu o testovaní detí neprebehol ani ústredný krízový štáb, kde mali byť odborníci. "Takýto prístup nie je profesionálny, najmä keď máme rozhodovať o takýchto závažných obmedzeniach," poznamenala Remišová.



Pripomína, že deti a mládež sú zatvorené doma už tri mesiace. "Je zbytočné, aby sme ich nútili testovať sa, keď chcú ísť do prírody. Musia chodiť von, aby sa aspoň trochu hýbali," podotkla ministerka. Zároveň doplnila, že neexistuje najmenší dôvod, aby sa pre to museli testovať.



Vláda musí podľa nej pracovať profesionálnejšie a materiál by musí byť prichystaný aspoň 24 hodín vopred, aby si ho mohol každý naštudovať. Navrhuje, aby sa presadil permanentný krízový štáb, ktorý by koordinoval protipandemické aktivity. "Musíme viac zapájať odborníkov do tvorby rozhodnutí. Tento týždeň už tretí raz zasadá vláda, ale nekonalo sa ani zasadnutie krízového štábu ani pandemickej komisie. Hlas odborníkov musí byť silnejší," povedala pre TASR ministerka.



Potrebné ja aj posilniť kapacity na testovanie. Ľudia musia mať podľa vicepremiérky možnosť sa často testovať, aby mohli chodiť do zamestnania s istotou. Zamestnávateľov treba podporiť, aby mohli testovať svojich zamestnancov. "Nemôžeme dopustiť, aby kríza mala dosah na firmy a priemysel. Zatiaľ ľudia umierajú v nemocniciach na covid, ale nemôžeme dopustiť, aby začali umierať aj od hladu," hovorí Remišová.



Vládny kabinet zasadá v piatok od 8.00 h. Program rokovania na webovej stránke nie je zverejnený.