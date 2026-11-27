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Remišová navrhuje, aby sa zaviedol verejný register darov
Poslankyňa žiada koaličných poslancov, aby stiahli pozmeňujúci návrh, ktorým sa má vypustiť z Trestného zákona trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, teda tzv. prikrmovanie.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) žiada koaličných poslancov, aby stiahli pozmeňujúci návrh, ktorým sa má vypustiť z Trestného zákona trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, teda tzv. prikrmovanie. Odmieta obavy, že by bol niekto trestne stíhaný len za to, že v rámci výkonu verejnej funkcie dostane protokolárny dar. Navrhuje tiež, aby sa na Slovensku zaviedol verejný register darov. O zámere diskutujú poslanci v pléne už od štvrtka (26. 11.), v debate pokračujú aj v piatok.
„Keď má vládna koalícia nejaký problém s pojmami, že ich treba zjednotiť, môže to spraviť. Nech to však urobí po diskusii s odborníkmi, generálnou prokuratúrou, právnikmi, jednoducho normálnym legislatívnym procesom, nie tak, že poza chrbát občanov sem zo dňa na deň prinesie prílepok,“ vyhlásila Remišová na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že zavedenie trestného činu prijatia nenáležitej výhody bola iniciatíva jej strany Za ľudí ešte v roku 2021.
Poslankyňa pripomenula, že podobná legislatíva funguje aj v okolitých štátoch. „V Rakúsku odsúdili politika za to, že mu podnikateľská organizácia platila rôzne pozornosti v tisícoch eur, a v Nemecku zas dostal bývalý primátor Regensburgu za dary od developera dva a pol roka väzenia,“ skonštatovala. „Dar je problém, pretože do budúcnosti si daný lobista, oligarcha alebo finančná skupina kupuje buď informácie, alebo nejaké nenáležité výhody,“ vysvetlila Remišová.
Pozmeňujúci návrh predložila do NR SR skupina koaličných poslancov v rámci rozpravy k novele Trestného poriadku. Vypustenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody odôvodňuje potrebou sprehľadnenia právnej úpravy korupčných trestných činov a zjednotenia terminológie pri korupčných trestných činoch. Argumentujú, že sa tak zosúladia pojmy úplatok a nenáležitá výhoda, čo požaduje aj OECD.
Remišová sa zároveň vrátila k prípadu podozrivých platieb zo služobných kariet, ktorý sa týka bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia Mareka Chovana aj exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Poslankyňa navrhne zmenu legislatívy, podľa ktorej by sa všetky platby služobnými kartami zverejňovali na webových sídlach ministerstiev.
„Keď má vládna koalícia nejaký problém s pojmami, že ich treba zjednotiť, môže to spraviť. Nech to však urobí po diskusii s odborníkmi, generálnou prokuratúrou, právnikmi, jednoducho normálnym legislatívnym procesom, nie tak, že poza chrbát občanov sem zo dňa na deň prinesie prílepok,“ vyhlásila Remišová na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že zavedenie trestného činu prijatia nenáležitej výhody bola iniciatíva jej strany Za ľudí ešte v roku 2021.
Poslankyňa pripomenula, že podobná legislatíva funguje aj v okolitých štátoch. „V Rakúsku odsúdili politika za to, že mu podnikateľská organizácia platila rôzne pozornosti v tisícoch eur, a v Nemecku zas dostal bývalý primátor Regensburgu za dary od developera dva a pol roka väzenia,“ skonštatovala. „Dar je problém, pretože do budúcnosti si daný lobista, oligarcha alebo finančná skupina kupuje buď informácie, alebo nejaké nenáležité výhody,“ vysvetlila Remišová.
Pozmeňujúci návrh predložila do NR SR skupina koaličných poslancov v rámci rozpravy k novele Trestného poriadku. Vypustenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody odôvodňuje potrebou sprehľadnenia právnej úpravy korupčných trestných činov a zjednotenia terminológie pri korupčných trestných činoch. Argumentujú, že sa tak zosúladia pojmy úplatok a nenáležitá výhoda, čo požaduje aj OECD.
Remišová sa zároveň vrátila k prípadu podozrivých platieb zo služobných kariet, ktorý sa týka bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia Mareka Chovana aj exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Poslankyňa navrhne zmenu legislatívy, podľa ktorej by sa všetky platby služobnými kartami zverejňovali na webových sídlach ministerstiev.