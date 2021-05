Remišová nechce komunikáciu v strane komentovať verejne

Bratislava 21. mája (TASR) - Predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová nechce komunikáciu v strane komentovať cez médiá, chce sa osobne rozprávať so straníkmi. V reakcii pre TASR na kritiku jej mailu členom strany o aktuálnej situácii uviedla, že prostredníctvom emailu komunikuje so straníkmi pravidelne a stojí za všetkým, čo im napísala.



"Naša strana má viac ako 680 členov a, samozrejme, niekto môže mať aj iný názor. Strana počas krízy požadovala tri veci - výmenu na poste ministra zdravotníctva, výmenu na poste predsedu vlády a zachovanie štvorkoalície," reagovala pre TASR Remišová. V súvislosti s vládnou krízou dodala, že OĽANO malo ako podmienku odchod Márie Kolíkovej a Juraja Šeligu zo svojich funkcií, no strane sa podarilo pozície udržať vďaka rokovaniam. Aj o tom sa chce rozprávať s členmi strany.



Remišová nevidí dôvod tieto veci rozoberať v médiách. "Pretože to strane iba škodí a zaťažuje občanov. Politici sú platení za to, aby sa venovali problémom ľudí a nie, aby ľudia museli neustále riešiť problémy politikov v médiách," uzavrela.



Viacerí členovia strany Za ľudí v piatok kritizovali mail Remišovej o aktuálnej situácii v strane. Podľa informácií TASR v ňom má informovať o situácii počas vládnej krízy, ale aj o osobných ambíciách ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Niektorí členovia strany s týmto postupom predsedníčky spokojní nie sú a hovoria o nepravdách, najmä v súvislosti so snahou o zachovanie štvorkoalície.