Remišová neverí, že výpoveď námestníčky súvisí s manažérskymi procesmi

Bratislava 11. decembra (TASR) - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) neverí historke, že výpoveď námestníčky bratislavskej Nemocnice sv. Michala je výsledkom manažérskych procesov nového vedenia, a to zhodou okolností v čase, keď vysoko postavený politik nie je spokojný so starostlivosťou v nemocnici. Uviedla to na sociálnej sieti.



Remišová tak reagovala na informácie, že odchod námestníčky Márie Idešicovej zo zariadenia súvisí s kauzou predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) počas jeho hospitalizácie. "Ak sa ukáže, že námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice svätého Michala dostala výpoveď za to, že sa zastala svojich kolegýň sestier, je to neakceptovateľné," zhodnotila.



Súhlasí, že žiadna funkcia nie je nárokovateľná a doživotná, ale v tomto prípade je podľa nej príliš veľa politiky. "Štát ani žiaden jeho predstaviteľ sa nesmie takto správať k ľuďom, ktorí pre neho obetavo 40 rokov pracovali a pomáhali chrániť zdravie a životy našich občanov," skonštatovala. Vyzdvihla tiež prácu lekárov a sestier.



Námestníčka pre ošetrovateľstvo v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala v Bratislave Mária Idešicová po kauze, týkajúcej sa konfliktu predsedu NR SR, končí vo svojej funkcii. Tvrdí, že problémy s jej prácou sa objavili až po hospitalizácii šéfa parlamentu. Idešicová odpracovala v nemocnici 35 rokov, ako námestníčka pôsobila od roku 2002. Rezort vnútra, pod ktorý nemocnica spadá, reagoval, že personálne zmeny sú bežnou súčasťou procesov v súkromnej aj štátnej sfére.



Kollár odmieta, že by odchody z nemocnice súviseli s jeho hospitalizáciou.