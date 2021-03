Remišová: Neviem si predstaviť pokračovanie koalície bez sebareflexie

Bratislava 5. marca (TASR) - Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová si nevie predstaviť ďalšie pokračovanie vládnej koalície bez toho, aby došlo k "nejakej" sebareflexii. Vyhlásila to na sociálnej sieti. V atmosfére permanentných konfliktov a napätia sa podľa nej fungovať nedá. Naďalej odmieta predčasné voľby.



"Predčasné voľby by priviedli túto krajinu to katastrofy, preto žiadame sebareflexiu vládnej koalície. O jej konkrétnej podobe hovoríme s našimi partnermi. Iba tak je šanca, že príde k zmenám," skonštatovala Remišová.



Predsedníčka Za ľudí zároveň kritizuje ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) za jeho slová o menšinovej vláde. V rozhovore pre Denník N minister povedal, že je pripravený vládnuť aj vo dvojici, keďže so Sme rodina má OĽANO v parlamente 70 poslancov. Podľa Remišovej to znamená, že je pripravený vládnuť s opozíciou a "fašistami". "Na väčšinu v parlamente potrebujú 76 hlasov. Namiesto sebareflexie ukazujú, že im ide len o moc. Toto je veľké sklamanie," skonštatovala s tým, že v strane Za ľudí sú frustrovaní z toho, ako vládna koalícia funguje.



V koalícii sa v uplynulom týždni vystupňovalo napätie. Rekonštrukciu vlády spomínajú SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. O výmene na poste premiéra opakovane hovorí šéf SaS Richard Sulík. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní.