Remišová: Odchod predstaviteľov Za ľudí je zradou strany i členov

Na snímke uprostred ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, vedľa nej vľavo predseda SaS a minister hospodárstva SR Richard Sulík a tretia vpravo predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová počas tlačovej konferencie strany Sloboda a Solidarita 8. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 8. septembra (TASR) - Odchod členov frakcie Za ľudí zo strany a prestup niektorých poslancov do klubu SaS považuje predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová za zradu hodnôt strany Za ľudí i všetkých jej členov. Kritizuje, že skupinka okolo ministerky Márie Kolíkovej rokovala o odchode zo Za ľudí, no chce si zachovať funkcie, ktoré vďaka strane získala.uviedla Remišová v stanovisku s tým, že ide aj o zradu hodnôt strany.Bývalým kolegom praje Remišová všetko dobré.dodala šéfka Za ľudí.skonštatovala Remišová s tým, že po odchode skupinky funkcionárov bude podľa nej strana Za ľudí presadzovať svoje hodnoty ešte neúnavnejšie.Šiesti poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti.