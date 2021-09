Reakcie koalície na odsúdenie Dušana K.

OĽANO vníma odsúdenie Dušana K. ako dôležitý prejav nástupu spravodlivosti

Na snímke obžalovaný bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. pred vyhlásením rozsudku na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 20. septembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dušan K. je stelesnením skorumpovanosti, myslí si SaS

Sme rodina verí, že v prípade Dušana K. bolo rozhodnuté na základe dôkazov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je vážnym signálom pre doteraz beztrestný systém. Vyhlásila to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že je to len prvý krok na ťažkej ceste očisty Slovenska od korupcie a na ceste k právnemu štátu.uviedla Remišová.Poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga na margo odsúdenia Kováčika uviedol, že spravodlivosť existuje a polícia, prokuratúra a súdy sú schopné odolať zásahom zvonku a spravodlivosť dosiahnuť.povedal poslanec.Odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. vníma hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) akoTASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.uviedol pre TASR predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že hnutie už v minulostiBývalý špeciálny prokurátor Dušan K. je stelesnením skorumpovanosti a zlyhania právneho štátu za vládnutia Smeru, uviedla pre TASR strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na pondelkový rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.vyjadril sa poslanec NR SR Alojz Baránik.Hnutie Sme rodina a ani jeho šéf a predseda Národnej rady SR Boris Kollár rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku nad bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. nechce nekomentovať. Dúfa však, že bolo rozhodnuté na základe relevantných dôkazov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.povedala Jurcová.Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. odsúdil v pondelok Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku na 14-ročné väzenie. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku. Podľa súdu je vinný vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov, zobrať úplatok, ako aj vynášať informácie o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry. Rozsudok nie je právoplatný.