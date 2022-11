Remišová považuje referendum za kampaň Smeru a Hlasu,Blanár to odmieta

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová považuje referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie za kampaň opozičných strán Smer-SD a Hlas-SD. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) to odmieta, referendum je podľa neho ústavným právom občanov SR. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej RTVS O 5 minút 12.



"Referendum bude v januári, keď bude vrcholiť energetická kríza. V takomto čase vyhadzovať peniaze na volebnú kampaň Smeru je sebecké, cynické a absolútne neúctivé voči občanom SR," vyhlásila Remišová. Blanár reagoval, že referendum by sa podľa neho nemuselo uskutočniť, ak parlament schváli novelu ústavy k skráteniu volebného obdobia. "Je to najlacnejšie," podotkol.



Skritizoval tiež vládu, že nedostatočne pomáha ľuďom. Remišová reagovala, že už prijali viacero opatrení, napríklad proti inflácii či energetickej kríze. Vláda podľa nej pomáha aj rodinám či ohrozeným skupinám.



Vicepremiérka zdôraznila, že v rámci pomoci ľudom treba schváliť štátny rozpočet na budúci rok. "Ak chceme plnohodnotne pomôcť ľuďom, rozpočet musí byť schválený," doplnila. Smer-SD skritizovala, že možnú podporu podmieňuje vyhlásením predčasných volieb. Návrh rozpočtu by sa mal podľa Blanára upraviť. "Chceme, aby sa tri miliardy presunuli do zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí," uviedol.



Diskutujúci sa zhodli, že sú spokojní s výsledkami spojených samosprávnych volieb. "Pre nás v regiónoch voľby dopadli veľmi dobre," podotkla Remišová. Podľa podpredsedu parlamentu sa víťazom volieb stala sociálna demokracia. "Ak spočítate všetky hlasy za Smer-SD a Hlas-SD, ukazuje sa, že slovenská spoločnosť chce inú politiku, ako predstavuje táto vláda," dodal.