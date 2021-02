Remišová: Prebratie rezortu zdravotníctva sme ponúkali už na jeseň

Bratislava 24. februára (TASR) - Strana Za ľudí ponúkla premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) prebratie zodpovednosti za rezort zdravotníctva už na jeseň. Vo svojom vyhlásení to konštatuje líderka strany Veronika Remišová.



"Strana Za ľudí ponúkla premiérovi prebratie zodpovednosti za rezort zdravotníctva nie politickým nominantom, ale odborníkom už na jeseň, keď sa situácia zhoršovala. Náš návrh odmietol," poznamenala Remišová. Diskusia o personálnych zmenách medzi lídrami koalície by sa mala podľa nej konať za zatvorenými dverami a nie cez médiá.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu oznámil, že by bol ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. Premiérovi Igorovi Matovičovi navrhol odvolanie súčasného ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), ten však jeho návrh zamietol.



Minister hospodárstva tiež povedal, že nemieni odteraz preberať spoluzodpovednosť za vývoj pandémie nového koronavírusu.