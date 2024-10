Remišová: Premiér by mal povedať, čo si vypýtal Huliak za lojalitu

Bratislava 27. októbra (TASR) - Je vo verejnom záujme, aby predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) priblížil výsledok stredajšieho (23. 10.) stretnutia s poslancami Národnej koalície okolo Rudolfa Huliaka. Myslí si to poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá chce vedieť, čo si "Huliak vypýtal za lojalitu k vládnej koalícii".



Podľa predsedníčky strany Za ľudí existujú vážne podozrenia z nekalých praktík kupovania poslancov. Svoje obavy odvíja od vyjadrení podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) v nedeľňajšej diskusii TA3 V politike. Ten podľa nej priznal, že časť poslancov vládnej koalície podmieňuje svoju lojalitu korupčnými peniazmi. "Minister Taraba v priamom prenose povedal, že on osobne nebude núkať poslancom okolo Huliaka igelitky peňazí za podporu jeho zákonov. A ja sa teda pýtam, akú odmenu za lojalitu si boli poslanci okolo Huliaka vybavovať priamo na úrade vlády od Roberta Fica," uviedla Remišová.



Vicepremiér v televíznej diskusii v súvislosti s odchodom troch poslancov z poslaneckého klubu SNS uviedol rečnícku otázku "či si myslíte, že sa ja budem pred nimi plaziť a prosiť ich, kam mám priniesť akú igelitku peňazí?". Zároveň vyhlásil, že SNS nie je nastavená na to, aby visela na nejakých obskúrnych osobách v pozadí Národnej koalície.



Traja poslanci okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka oznámili v utorok (22. 10.) odchod z klubu SNS. Huliak tento krok odôvodnil tým, že odkedy požiadali o väčšie zviditeľnenie ich strany, začali byť ignorovaní a "absolútne odpojení" od diania v klube. Aby poslanecký klub SNS nezanikol, doplnil ho Dušan Muňko zo Smeru-SD. Muňko to vysvetlil dôležitosťou zachovania troch klubov z hľadiska procedúr v parlamente.