Remišová: Riešením krízy by bol odchod I. Matoviča a R. Sulíka z vlády

Bratislava 14. marca (Teraz.sk) - Reálnym východiskom z aktuálnej vládnej krízy by bol odchod Igora Matoviča a Richarda Sulíka z vlády. V relácii V politike na TA3 to povedala Veronika Remišová (Za ľudí).



Týmito slovami komentovala Remišová aktuálny stav rokovania koaličných strán. Druhou alternatívou sú podľa nej predčasné voľby, ktoré by však boli zradou na voličoch, ktorí dali v roku 2020 hlas tejto vládnej koalícii a viedli by k dlhotrvajúcemu chaosu. Dodala, že konflikt medzi Sulíkom a Matovičom trvá.