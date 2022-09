Remišová: Rokovania k novým ministrov prebiehajú

Bratislava 7. septembra (TASR) – Rokovania k novým ministrom za odídencov zo SaS ešte prebiehajú, zatiaľ nie je nič uzavreté. Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) počas stredajšieho rokovania vlády.



"Navrhli sme, aby uvoľnené posty po strane SaS neboli predmetom politického handrkovania, ale aby ich obsadili odborníkmi," povedala Remišová. Poukázala, že je dôležité nájsť v trojčlennej koalícii konsenzus.



Podľa slov Remišovej, keď sa dohodnú na výbere mien v koalícii, premiér Eduard Heger (OĽANO) ich oznámi najskôr prezidentke a až potom verejnosti. "Naším cieľom je to uzavrieť čím najskôr," povedala. Za špeciálne dôležité v aktuálnej situácii považuje ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, ale aj ministerstvo hospodárstva.



Viacero ministrov sa počas stredy zhodlo, že v prípade nových ministrov má ísť o nominantov z radov odborníkov, o ktorých ešte rokujú. Zatiaľ to podľa slov ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) vyzerá tak, že to budú skôr nestraníci.



Remišová dodala, že SaS nevnímajú po odchode z koalície "ako nepriateľov", ale ako spojencov. To je podľa nej dôležité.