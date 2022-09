Remišová sa nechce opierať o hlasy ĽSNS, v SaS vidí naďalej spojenca

Bratislava 11. septembra (TASR) - Menšinová vláda bude v parlamente rokovať o podpore zákonov primárne so stranou SaS, potom s poslancami Smeru-SD a Hlasu-SD. Uviedla to vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12. Nemieni sa opierať o hlasy ĽSNS. Nezaradený poslanec a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini tvrdí, že jeho strana sa zodpovedne postaví ku každému zákonu. Myslí si, že rozpadom väčšiny v parlamente môžu vznikať rôzne nečakané ad hoc koalície. Vyzval vládu, aby odkryla, kto v opozícii ju bude podporovať.



"Menšinová vláda nie je na Slovensku až taká neobvyklá. Beriem to ako príležitosť, aby návrhy v parlamente dostali širší politický konsenzus," uviedla Remišová. Stranu SaS naďalej berie ako spojenca. Kultúrno-etické otázky by sa podľa nej v aktuálnom období nemali otvárať.



Mená nových ministrov šéfka Za ľudí nechcela konkretizovať. Priblížila však, že štátni tajomníci budú určite z politických strán. Pellegrini podotkol, že noví ministri odborníci môžu pri presadzovaní riešení narážať na rozpor s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO), ktorí im na ich návrhy nemusí prideliť peniaze.



Pellegrini naďalej podporuje dohodu na zmene Ústavy SR, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie. Následne by sa podľa neho všetci mali dohodnúť na termíne predčasných volieb.



Poslanci Za ľudí neplánujú podľa Remišovej zahlasovať za návrh, ktorý by skrátenie volebného obdobia umožnil. Obáva sa, že po každých voľbách by opozícia tlačila na referendum.



Strana Za ľudí je za energetické šeky pre domácnosti a podporu zraniteľných domácností. Na kompenzáciách podľa nej nie je v koalícii žiadny rozpor. Ubezpečila, že na riešeniach v súvislosti s energetickou krízou sa pracuje tak, aby domácnosti budúci rok netrpeli.



V koalícii chce Za ľudí presadzovať aj právo na škôlku, respektíve zavedenie kompenzačného príspevku pre tých, ktorí sa do štátnej škôlky nedostanú, ale aj presadenie návrhov na zlepšenie života zdravotne znevýhodnených.