Remišová: Slovensko bude podporovať ČR v politike súdržnosti EÚ

Praha/Brno 4. augusta (TASR) - Slovensko bude Českú republiku podporovať v tom, aby sa politika súdržnosti zachovala ako dôležitý pilier európskeho spoločenstva aj po skončení krízy. Uviedla to vo štvrtok ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová po stretnutí s českým ministrom pre miestny rozvoj a podpredsedom vlády pre informatizáciu Ivanom Bartošom, informuje TASR.



Remišová na prvom bilaterálnom rokovaní s českým ministrom Ivanom Bartošom hovorila aj o energetike, pomoci Ukrajine a riešeniach následkov ekonomickej krízy. Kohéznu politiku označila za dôležitý pilier Európskej únie (EÚ).



Český minister za jednu z najdôležitejších tém považuje iniciatívu Česka, Slovenska a ďalších desiatich krajín na úpravu kohéznych fondov. Európske štáty by vďaka tomu mohli lepšie reagovať na zvýšené nároky projektov.



Európska komisia podľa Bartoša návrh prijala a pripravila takzvaný balíček rýchlej pomoci, ktorý upravuje čerpanie európskych fondov a umožní dokončiť ohrozené projekty. Balíček však ešte musí schváliť Európsky parlament.



"Strategické partnerstvo Slovenskej republiky a Českej republiky ide ďaleko nad rámec zoskupení a únií, ktorých sme obaja členmi" uviedla Remišová. Podľa nej trápia Slovensko a Česko podobné problémy. "Som presvedčená, že naše dve krajiny spoločne zvládnu aj také výzvy ako je ruská agresia proti Ukrajine, ako je veľká európska energetická kríza, ktorá nás pravdepodobne čaká či celosvetová inflácia," spresnila. Ministerka dodala, že občania v tomto období musia pocítiť pomoc od EÚ.



Český minister označil za dôležitú aj tému digitalizácie. "Vedenie miest v 21. storočí má byť smart. Či už je to doprava, regulácia verejného osvetlenia a môžu to byť aj systémy zavlažovania mestskej zelene," vymenoval príklady Bartoš. Česko sa podľa neho pokúsi počas predsedníctva v Rade EÚ aj v oblasti digitalizácie a eurofondov posunúť niektoré témy dopredu.