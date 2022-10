Remišová, Smer aj SaS: Vznik ČSR bol významným krokom v našej histórii

Bratislava 28. októbra (TASR) - Vznik prvej Československej republiky bol významným krokom v našej histórii. Zhodli sa na tom šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová aj opozičné strany Smer-SD a SaS. Remišová i Smer-SD poukázali aj na pretrvávajúce blízke vzťahy Českej a Slovenskej republiky aj po jej rozdelení.



"Pred 104 rokmi dostali Slováci obrovskú historickú šancu dospieť a zaradiť sa medzi hrdé, sebavedomé a štátotvorné národy Európy. Podarilo sa. Vznik Československa bol politický zázrak a obrovský diplomatický úspech," skonštatovala Remišová. Spoločný štát s Čechmi označila za jeden z najväčších úspechov slovenského národa v dejinách. "Hoci Československo existovalo len sedem desaťročí, ten príbeh stále trvá," doplnila s tým, že oba národy majú naďalej k sebe blízko. Rovnako pripomenula, že pred 104 rokmi sme sa stali slobodnými občanmi so svojimi právami aj zodpovednosťou za štát. V tejto súvislosti apelovala na účasť v sobotných (29. 10.) spojených komunálnych voľbách.



"Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov znamenal výrazný posun v emancipačných snahách Slovenska. Aj keď podľa čechoslovakizmu boli Slováci len jednou z odnoží československého národa, išlo hlavne o politickú koncepciu, ktorá reflektovala na politické reálie, kedy so vznikom Československa sa na území nachádzala početná nemecká menšina," uviedol Smer-SD. Strana zdôraznila, že napriek tomu boli u nás po vzniku ČSR naštartované výrazné modernizačné procesy v politickej, hospodárskej, kultúrnej aj vzdelanostnej oblasti. Poukázala aj na blížiace sa 30. výročie vzniku samostatnej SR. "Historický odkaz ČSR je však stále živý," podotkla s tým, že dôkazom sú dobré vzťahy Slovenska a Česka.



Poslanec opozičnej SaS Peter Osuský uviedol, že Slováci dostali v demokratickom Československu prvý štát a prvé skutočné hranice. "Vybojovali nám ho statoční legionári a statoční politici, okrem iných predovšetkým Masaryk, Štefánik a Beneš. Je zvláštne, ako si dokážeme pripomínať smrť tvorcu našej vlasti, ale jeho životné dielo, ktorým bol vznik slobodného Československa, nám nestojí za plnohodnotný štátny sviatok," podotkol a poukázal na to, že 28. október je síce štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja.