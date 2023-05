Remišová: Spoločenstvo musí spraviť všetko pre to, aby sa mier vrátil

Bratislava 8. mája (TASR) - Celé medzinárodné spoločenstvo musí spraviť všetko pre to, aby sa mier vrátil do Európy, aby bolo rešpektované medzinárodné právo a vojnoví zločinci boli odsúdení a spravodlivo potrestaní. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 78. výročia konca druhej svetovej vojny.



Ľudia podľa Remišovej verili, že hrôzy vojny sa už nikdy nemôžu zopakovať, no na území Ukrajiny je 15 mesiacov vojna, ktorej dôsledky pociťujú všetci. "Mnohí stále odmietajú prijať fakt, že z národa, ktorý nás v roku 1945 oslobodil od fašizmu a nacistov, je dnes agresor. Ruské okupačné vojská na Ukrajine bombardujú mestá a dediny, rabujú, zabíjajú ženy, deti a dopúšťajú sa najohavnejších vojnových zločinov," poukázala Remišová.



Tvrdí, že Rusko sa tiež vyhráža použitím jadrových zbraní a rozpútaním globálneho konfliktu. "Pre mier v Európe i vo svete je to extrémne nebezpečná situácia. (...) Mier agresora nie je mier, ale diktát," poznamenala šéfka Za ľudí. Slovensko podľa nej spolu so spojencami od začiatku stojí pri Ukrajincoch v ich boji za slobodu.