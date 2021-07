Remišová: Spolupráca medzi severom a juhom Európy je strategická

Sofia 8. júla (TASR) - Podpredsedníčka vlády SR a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová vo štvrtok zdôraznila, že spolupráca medzi severom a juhom Európy je pre Slovensko strategická. Vyjadrila sa tak na rokovaní predstaviteľov krajín združených v Iniciatíve troch morí v bulharskej Sofii. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Iniciatíva Trojmorie je pre nás prínosom vďaka rozšíreným možnostiam spolupráce medzi zapojenými štátmi v strategických hospodárskych oblastiach. Ako dôležité vnímame posilnenie vzťahov medzi severom a juhom Európy, medzi krajinami, ktoré mali pred rokom 1989 spoločný osud a chcú užšie spolupracovať aj teraz," povedala Remišová s tým, že iniciatíva je užitočným doplnkom spolupráce ďalších existujúcich platforiem v rámci Európskej únie.



Dôležitou témou diskusie predstaviteľov štátov počas summitu bola digitálna transformácia a boj proti kybernetickým hrozbám. "Máme spoločnú minulosť, máme spoločnú budúcnosť a čelíme rovnakým výzvam. Preto je pre nás medzinárodná spolupráca v kyberbezpečnosti veľmi dôležitá," dodala slovenská vicepremiérka.



Remišová tiež vyzvala podnikateľov z členských krajín, aby sa podieľali na investíciách do spoločných projektov v kľúčových oblastiach iniciatívy, ale tieto projekty musia podľa nej prinášať efekt pre občanov jednotlivých štátov a musí byť zabezpečená ich rentabilnosť.



Slovensko tiež predložilo zoznam ďalších prioritných projektov pre financovanie z fondu Iniciatívy troch morí. Ide napríklad o plynovod Eastring, rýchlostný cestný koridor R4 Via Carpathia, výrobu batérií od spoločnosti InoBat či geotermálnu elektráreň PW Energy Žiar nad Hronom.



Remišová v tejto súvislosti dodala, že všetko sú to veľké investičné projekty, ktorých realizácia má šancu na úspech práve vďaka nadnárodnej spolupráci, ktorú ponúka inciatíva.



Iniciatíva troch morí, niekedy označovaná ako 3SI, zahŕňa 12 štátov, ktoré sa nachádzajú v regióne medzi Baltským, Čiernym a Jadranským morom. Patrí sem Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Ide o neformálnu platformu, ktorá podporuje európsky integračný proces. Jej cieľom je posilnenie spolupráce pri rozvoji infraštruktúrnych prepojení regiónu v energetike, doprave a digitálnej oblasti.