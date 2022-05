Remišová: Spomienka na koniec vojny nebola nikdy taká bolestivá

Bratislava 8. mája (TASR) - Spomienka na koniec druhej svetovej vojny nebola podľa vicepremiérky a šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej nikdy taká bolestivá a jej odkaz taký nástojčivý ako práve v týchto dňoch. Uviedla to pri príležitosti výročia jej skončenia na sociálnej sieti.



Pripomenula, že 8. mája 1945 sa "skončila najväčšia a najhroznejšia vojna v histórii ľudstva, ktorá si vyžiadala desiatky miliónov obetí a obrovské materiálne škody". Takáto vojna by sa podľa jej slov už nemala nikdy opakovať.



Pamiatku hrdinov si prišla uctiť na vojenský cintorín Háj, kde je pochovaných viac ako 1300 vojakov, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš. "Čo by asi povedali títo hrdinovia dnes, keby videli, že nad Európou znova visí hrozba vojny? A že Rusko sa nám vyhráža použitím jadrových zbraní," pýta sa vicepremiérka.



Považuje za hrozné, že práve vodca ruského národa, ktorý v 2. svetovej vojne položil veľkú obetu, vrátil po vyše 70 rokoch vojnu do Európy.