Remišová: Správanie sa Matoviča a Sulíka spôsobuje napätie

Bratislava 17. decembra (TASR) - Správanie sa a vyjadrovanie premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) spôsobuje napätie v spoločnosti, neprispieva k riešeniu pandémie ochorenia COVID-19. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová v reakcii na spor koaličných lídrov a premiérovu výzvu Sulíkovi, aby podal demisiu. S oboma plánuje Remišová hovoriť o tom, aby sa zamerali na to, čo koalíciu spája.



"Dlhodobo je takáto situácia neúnosná a škodí nielen vláde, ale aj strane Za ľudí, ktorá plní sľuby, ktoré dala svojim voličom v oblasti boja proti korupcii a návratu spravodlivosti, ale neustále musí riešiť vnútorný konflikt v koalícii," vyhlásila Remišová. Dodala, že tak ako za vlády Ivety Radičovej čakal na svoju chvíľu Robert Fico (Smer-SD), teraz na ňu čaká Peter Pellegrini (Hlas-SD). Zdôraznila, že by bolo veľkou chybou znovu odovzdať krajinu do ich rúk.



Matovič vyzval Sulíka na podanie demisie vo štvrtkovej diskusii Rádia Expres. "Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc," dodal. Reagoval na to, že ministerstvo hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Sulík reagoval tým, že strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. "Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča," reagoval Sulík.