Remišová: Treba sa pripraviť na alternatívy riešenia koaličnej krízy

Bratislava 25. augusta (TASR) - Strana Za ľudí bude apelovať na SaS, aby v koalícii ostala, pripraviť sa však podľa jej líderky a vicepremiérky Veroniky Remišovej treba na všetky alternatívy. Podotkla, že aj "v oslabení sa dá uhrať výsledok". Strana Za ľudí sa chce podľa jej slov sústrediť na plnenie programového vyhlásenia vlády či zvládanie aktuálnej energetickej krízy, stretnúť sa chce aj s koaličnými partnermi.



"Takto o týždeň sa stane to, že buď sa dohodneme a budeme pokračovať v plnom obsadení, alebo SaS z koalície odíde a budeme v oslabení. Aj v oslabení sa dajú dať góly, aj v oslabení sa dá uhrať výsledok," vyhlásila Remišová. Deklarovala, že predstavitelia jej strany budú aj v piatok (26. 8.) presviedčať liberálov, aby zotrvali v koalícii.



Považuje však za pravdepodobné, že SaS o týždeň koalíciu opustí. Preto sa chce stretnúť s koaličnými partnermi, s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), lídrom OĽANO a ministrom financií Igorom Matovičom i s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), aby si jasne povedali, ako fungovať ďalej, aké sú ich priority a červené čiary. "Máme jasnú predstavu fungovania so SaS, aj predstavu, ako fungovať bez SaS, akým spôsobom chceme, aby boli nastavené procesy vládnutia," uviedla.



Otázka mien nových ministrov po prípadnom odchode SaS podľa Remišovej bude aktuálna, keď sa to udeje. Nepovedala, či je medzi návrhmi na nového ministra spravodlivosti Juraj Šeliga (Za ľudí). Neuviedla ani, či bude mať strana Za ľudí záujem aj o iné ministerstvo.



Štvrtkové stretnutie ministra hospodárstva a lídra SaS Richarda Sulíka s predsedom opozičného Smeru-SD Robertom Ficom v súvislosti s energetickou krízou považuje Remišová za zbytočné. Sulík mal podľa nej skôr sedieť za stolom s koaličnými partnermi.