Remišová: V prípade SŠHR žiadame vysvetlenie na koaličnej rade

Bratislava 6. apríla (TASR) – K zablokovaniu schválenia personálnej zmeny vo vedení Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) na stredajšom rokovaní vlády sa priznala strana Za ľudí. "Ako silná protikorupčná strana máme pochybnosti," uviedla v súvislosti s návrhom vymenovať za šéfku úradu doterajšiu podpredsedníčku SŠHR Silviu Zarembovú predsedníčka strany Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.



Dôvodom pochybností má byť to, že na úrade naďalej ostávajú ľudia z éry predchádzajúceho predsedu SŠHR Kajetána Kičuru. "Dokonca majú byť títo ľudia aj povyšovaní," povedala Remišová, odmietla pritom konkretizovať, či tým mieri aj na Zarembovú.



Vedenie SŠHR však kritizuje nielen za nevyrovnanie sa s praktikami predchádzajúceho manažmentu, ale aj za súčasné zlé riadenie. Poukazuje pritom na to, že SŠHR čelí 25-percentnej korekcii pri čerpaní eurofondov v rámci verejného obstarávania. "Chceme preto vysvetlenia na koaličnej rade," uviedla. Stredajšia koaličná rada sa však podľa jej slov touto témou zaoberať nebude. "Na pláne sú iné témy," uviedla po rokovaní kabinetu, z programu ktorého stiahli návrh na vymenovanie novej predsedníčky SŠHR.



Minister hospodárstva SR a predseda SaS Richard Sulík nevníma Remišovej krok ako pomstu voči strane, do ktorej prešla časť bývalých poslancov Za ľudí. "Vnímam to ako výhrady, ktoré má. Dohodli sme sa, že dodá podklady k svojim výhradám, v prípade, že na základe nich usúdime, že sú tie výhrady relevantné, tak návrh úplne stiahneme, ak nie, návrh necháme," povedal líder SaS po rokovaní vlády.



Súčasný šéf úradu Ján Rudolf mieri do parlamentu, nahradiť má Ondreja Dostála (SaS), ktorý sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.