Remišová verí, že vláda bude pokračovať v konštruktívnej spolupráci

Bratislava 7. apríla (TASR) - Vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) verí, že vláda bude pokračovať v konštruktívnej spolupráci. Za svoj rezort chce určite aktualizovať kapitolu v programovom vyhlásení vlády. V súvislosti s ruskou vakcínou Sputnik V uviedla, že keby "vyexpirovala", boli by to vyhodené peniaze. Dodala, že rozhodnutie preto musí prísť čo najskôr. Vie si predstaviť, že by sa šlo pri jej použití cestou klinickej štúdie.



Remišová pri vakcíne Sputnik V očakáva návrh nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). "Uvidíme, ako túto situáciu chce riešiť, ak by to bolo v rámci klinickej štúdie, viem si to predstaviť," reagovala na otázku, či nehrozí ďalší spor v koalícii. Podčiarkla, že vakcína musí byť bezpečná a schválená, konečné je pre ňu až schválenie Európskou liekovou agentúrou (EMA). Minister zdravotníctva ale môže umožniť jej použitie na výnimku aj sám. Za ideálne však Remišová považuje, aby postupoval spolu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.



Vicepremiérka verí v konštruktívnu spoluprácu v zrekonštruovanej vláde. "Každý koaličný partner sa poučil, dúfam, aj z chýb z tohto roku. Vieme veľmi dobre, že každá koaličná kríza spomaľuje prácu v koalícii. Máme teraz mimoriadne dôležité úlohy," reagovala na otázku, či nehrozí v blízkej dobe vládna kríza. Dodala, že do 14. apríla majú členovia kabinetu uzavrieť kapitoly PVV za svoje rezorty. Remišová bude navrhovať viaceré aktualizácie a priority za svoje ministerstvo aj vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19. Za dôležitú tému označila napríklad podporu inovácií.



V súvislosti s plánovanými zmenami v oblasti majetkových priznaní uviedla, že zriadená je pracovná skupina na prípravu zmeny legislatívy. Vyriešiť by chceli podľa jej slov napríklad problém ako schovávanie si nehnuteľnosti do podielu vo firmách. Ozrejmila, že ak politik užíva nehnuteľnosti niektorej firmy, malo by sa to uvádzať v priznaniach. Za dôležité považuje aj možnosť sledovania prírastku, teda aby bolo vidieť, aký veľký majetok konkrétna osoba počas pôsobenia v politike nadobudla.