Remišová: Vláde navrhnem prísnejšie opatrenia pre Nitru

Bratislava 5. januára (TASR) - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) navrhne tento týždeň vláde pre Nitru podobný režim, ako platil pre Oravu, opakované lokálne testovanie a ešte prísnejšie opatrenia, ako platia vo zvyšku Slovenska. Urobí tak na žiadosť samosprávy a zdravotníkov z Nitry. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia strany Za ľudí.vysvetľuje Remišová. Situácia v meste je podobná ako na Orave v októbri. Práve prísnejšie opatrenia a opakované lokálne testovanie tam podľa Remišovej dokázali zásadne obmedziť šírenie infekcie.V Nitre sa koncom týždňa uskutoční plošné testovanie, priblížil primátor Marek Hattas.skonštatoval.Pandemická situácia v Nitre je najhoršia na Slovensku a je porovnateľná s jesenným priebehom pandémie na Orave, informoval v pondelok (4. 1.) nitriansky primátor po zasadnutí okresného krízového štábu (OKŠ). Testovanie bude od piatka do nedele (8. - 10. 1.). Riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj skonštatoval, že zdravotníkom by pomohol predovšetkým úplný lockdown, ktorý by sa týkal aj veľkých zamestnávateľov.