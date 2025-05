Remišová kritizuje návrh o úprave štátneho príspevku

Bratislava 22. mája (TASR) - Návrhy ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) o úprave štátneho príspevku a zvýšení kaucie favorizujú strany, ktoré si „vedia zarobiť vlastnou hlavou“ alebo si vedia peniaze získať nejakým pokútnym spôsobom. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Poslanec Gábor Grendel (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že ide o šetrenie na všetkých ostatných, len nie na sebe.



„Od prvej vlny konsolidácie hovoríme, že by sa na nej mali podieľať aj politici aj politické strany. (...) Vždy, keď sme v parlamente hlasovali o nejakom návrhu, ktorého cieľom bolo zaviesť účasť politikov a politických strán na konsolidácii, tak strana Hlas ani v jednom prípade takýto návrh nepodporila,“ skonštatoval Grendel.



Návrh Šutaja Eštoka o tom, že štátny príspevok by mali dostávať strany, ktoré vo voľbách dosiahnu päť percent, by podľa neho znamenal koniec maďarskej strany Aliancia. Poukázal na to, že táto strana nedosahuje päťpercentnú hranicu už niekoľko volieb.



Remišová tvrdí, že minister nenavrhne nič, čo by sa dotklo jeho osobného komfortu a luxusu. „Navrhol niečo, čo sa dotkne budúceho parlamentu,“ podotkla. Dodala, že Šutaj Eštok by mal šetriť tak, že zruší pochybné tendre na Ministerstve vnútra (MV) SR, bude šetriť na sebe a zníži si plat.



Návrh zvýšenia volebnej kaucie nepovažuje Remišová za dobromyseľný nápad, ako zlepšiť politické prostredie, ale ako odstrániť politickú konkurenciu. Každá iná vláda podľa nej pri konsolidácii šetrí najprv na sebe a potom na ľuďoch, no táto vláda to robí naopak a šetrí iba na ľuďoch.



Šutaj Eštok vo štvrtok informoval o návrhu, že príspevok od štátu by mali dostávať len tie politické strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady SR. Stranám by sa taktiež mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP. MV navrhuje aj zvýšenie volebnej kaucie. Pri voľbách do parlamentu by museli kandidujúce strany platiť namiesto 17.000 eur 50.000 eur a pri eurovoľbách by sa kaucia zvýšila z 1700 eur na 25.000 eur. Strany by tiež podľa návrhu nemohli päť rokov meniť názov ani skratku.