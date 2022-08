Remišová vyzvala koaličných partnerov, aby do pondelka našli kompromis

Bratislava 31. augusta (TASR) - Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová oceňuje, že si koaliční partneri vytvorili priestor na kompromis. Považuje to za prvý krok k dohode. Vyzvala koaličných partnerov, aby tento priestor využili a do pondelka (5. 9.) našli kompromis.



Dohoda medzi partnermi je podľa Remišovej mimoriadne potrebná aj v kontexte celoeurópskej energetickej krízy. "Nie je čas na bezobsažné hádky," povedala novinárom po stredajšom rokovaní vlády. Akú formu bude mať pomoc ľuďom, je už podľa nej na technických rokovaniach.



Remišová si nemyslí, že by väčšina návrhov z dielne OĽANO bola pre SaS červenými čiarami, keďže viacero z nich predkladá SaS do parlamentu.



"Bola som veľmi sklamaná, že na vláde riešime strategické kroky k zvládnutiu energetickej krízy a minister hospodárstva v tom čase podáva demisiu u prezidentky," reagovala Remišová na demisiu lídra SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Mal podľa nej vtedy sedieť na vláde.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) sa k situácii v koalícii nechcel vyjadrovať. Povedal, že ide o spor medzi OĽANO a SaS. Verí, že dôjde k nejakej dohode. Hnutie Sme rodina sa podľa jeho slov vyjadrí až po tom, čo liberáli zaujmú stanovisko.



Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V stredu, keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka. Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.