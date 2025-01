Remišová vyzýva na vyvodenie zodpovednosti pre útok na kataster

Bratislava 10. januára (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyzýva vládu, aby pre kybernetický útok na kataster okamžite vyvodila zodpovednosť. V dôsledku tejto situácie by mali podľa nej vo svojich funkciách skončiť predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Juraj Celler, minister informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Remišová to uviedla na piatkovej tlačovej besede.



"Občanom vláda ani po bezpečnostnej rade nevysvetlila, či sa niekomu chystá platiť za naše dáta. Nepovedala, ako chce zabrániť zmenám v dátach. Neuistila občanov, či s dátami niekto manipuloval, alebo nie," konštatovala Remišová.



Poukázala aj na to, že pre situáciu nemôžu pracovať ani samosprávy, pretože dôležité veci ako územné a stavebné konania stoja.



Poslanec a predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš tvrdil, že aj táto situácia je jedným z viacerých zlyhaní vlády. "Jediná cesta, ako ukončiť tento marazmus a chaos, sú predčasné voľby," vyhlásil s tým, že s viacerými predstaviteľmi opozičných strán rokujú o návrhu na odvolanie vlády.



Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK SR Juraj Celler vo štvrtok (9. 1.) na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Rezort vnútra reagoval, že za činnosť úradu nenesie žiadnu zodpovednosť.



Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.