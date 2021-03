Remišová vyzýva odborníkov na zmenu očkovacej stratégie

Bratislava 1. marca (TASR) – Stratégia očkovania na Slovensku by sa mala zmeniť. Pri očkovaní by sa mala uprednostniť najohrozenejšia skupina, teda starší a chorí. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá žiada konzílium odborníkov o prehodnotenie vakcinačnej stratégie. Práve pri týchto osobách je podľa nej najväčšie riziko, že skončia v nemocniciach.



Poukázala na novú vyhlášku stanovujúcu prioritné skupiny očkovania, podľa ktorých sa môžu prednostne očkovať desaťtisíce mladých ľudí. "Seniori, ktorých ochorenie COVID-19 ohrozuje najviac a tvoria väčšinu obetí, sú tak v poradí na očkovanie odsunutí. Prísne obmedzenia tu dnes máme najmä preto, aby sme chránili zdravotnícky systém. Ten je v súčasnosti na pokraji svojich možností," povedala vicepremiérka s dôvetkom, že platí, že čím vyšší vek, tým väčšie riziko, že ľudia skončia v nemocniciach.



Ľudia vo veku 55 až 65 rokov sa podľa nej nemôžu efektívne chrániť, pretože nie sú v dôchodkovom veku a musia chodiť do práce. Poznamenala, že chrániť a prioritne očkovať najmä starších občanov si ako prístup zvolila aj väčšina krajín. "Prístup, ktorým sa zrazu práve oni odsúvajú z očkovacieho poradia, nepovažujem za správny a v tomto zmysle som sa obrátila aj na konzílium odborníkov," dodala.